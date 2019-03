Midtals vandt DM i futsal for tredje gang

Midtals: Toppen af dansk ungdomselite i futsal mødtes i weekenden for at afgøre det danske mesterskab i futsal. Midtals var for tredje år i træk repræsenteret ved U19-drengene.

DBU Jylland og Fyn stod sidste uge i Søften for et jysk-fynsk mesterskab. Her vandt Midtals det jysk-fynske mesterskab uden at tabe nogle kampe. Midtals skulle dermed sammen med Skjold Sæby op mod de to bedste hold fra øst. Fra København gik Kastrup videre, og den sidste plads tilfaldt Brøndby IF.

Midtals mødte i semifinalen Kastrup, og alsingerne satte sig tungt på kampen fra start. Det blev en kamp med spil til ét mål, hvor Midtals trak sig sejrrigt ud af semifinalen med 5-0. Den anden semifinale stod mellem Skjold Sæby IF og Brøndby IF. Her vandt Skjold Sæby med 7-6 efter forlænget spilletid og straffespark.

Finalen blev dermed et rent jysk anliggende. Sæby lagde hårdt ud i de første minutter af finalen, men som tiden skred frem, overtog Midtals mere og mere spillet. Det blev dog ikke til mål i første halvleg, trods et par gode forsøg.

Fra begyndelsen af anden anden halvleg sad Midtals tungt på spillet. Jens Hartmann sendte bolden i kassen til 1-0. 2-0 målet stod Emil Skursch for, og han satte også punktum for kampen med en scoring til 3-0.

DBU kårede turneringens spiller; som blev Midtals' Emil Skursch.