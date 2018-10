Michelin-kokke konkurrerer på Als

Sønderborg: Både prisvindende og ukendte kokke mødes i weekenden 3. til 4. november på Mommark Handelskostskole på Als for at deltage i kokkekonkurrencen "Årets Vildtret".

Det er ottende gang kåringen finder sted, og igen i år er finalisterne udvalgt via anonymiserede opskrifter på vildtretter fra kokke over hele landet. En proces, der er noget atypisk i forhold til andre kokkekonkurrencer, hvor dommerpanelet normalt kender deltagernes navne fra start.

For at opskriften kvalificerer sig til at blive vurderet, skal den indeholde lokale råvarer og vildt, der er repræsentativt for området. I år er Als centrum for konkurrencen.- Ved at vælge finalisterne blindt sikrer vi, at det udelukkende er håndværket, vi vurderer, og så risikerer vi ikke at blive blændet af navnet på deltageren. Det giver større mulighed for, at nye navne kan være med og dermed måle sig mod de mere etablerede kokke. Sidste år så vi et højt niveau til konkurrencen på Samsø, og i år glæder jeg mig enormt til at se, hvordan Sønderjylland præsenteres på en vildt-tallerken, siger Helle Brønnum Carlsen, madanmelder på White Guide og bestyrelsesmedlem i foreningen Vildt Gastronomi.Blandt finalisterne er kendte ansigter som Henrik Yde og Dak Wichangoen fra Michelin-restauranten Kiin Kiin samt Martin Peter Leth Sjunnesson, der til dagligt huserer på Falsled Kro.

Feltet af finalister indeholder også Nicola Franett fra Restaurant Brace i København, Mounir Carstensen fra Lego House i Billund, Martin Neumann og Eigil Bundsgaard fra Restaurant Uformel i København, Benjamin Theilmann Larsen fra Restaurant Babette i Vordingborg, Kasper Byrsing fra Restaurant Sletten i Humlebæk og Mikael Kopp fra Restaurant Musikkens Hus i Aalborg. Bag "Årets Vildtret" står foreningen Vildt Gastronomi og konkurrencen har rederiet Færgen, Destination Sønderjylland, Dansk Ø-ferie og Syddansk Vækstforums Kulturpulje som hovedsponsorer.