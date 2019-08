Mia fra Nordborg er med i 'Danmark har talent'

Lavensby: Lørdag aften kan man se med, når 15-årige Mia-Christin Bornick Olesen fra Nordborg for første gang optræder for et stort publikum. Det sker, når hun er med i programmet 'Danmark har talent'. Hun meldte sig til programmet, fordi hendes mor, Susanne Olesen, har opfordret hende til det.

- Det var min mor, der meldte mig, fordi hun synes, jeg er god. Og så kom jeg med til audition, fortæller Mia-Christin Bornick Olesen.

Programmet er optaget i København foran fire dommere og publikum. Mia-Christin Bornick Olesen optræder med sangen 'Jealous' af sangeren Labrinth.

- Det var en virkelig en fed oplevelse. Det var meget nervepirrende at stå foran publikum, siger Mia-Christin Bornick Olesen.