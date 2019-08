Mette og Annemarie ville give mændene baghjul

Traktorringridning har hidtil været mændenes domæne. Men også her trænger kvinderne sig på. I Tandslet udkonkurrerede en datter sin far i kampen om kongetitlen.

Tandslet: - Traktorringridning er lidt af en mandesport. Derfor er det sjovt at vise, at vi piger også kan.

Sådan sagde 24-årige Mette Kryhlmand, da hun lørdag eftermiddag rullede ind på ringriderpladsen i Tandslet på en af familiens veterantraktorer og med veninden Annemarie Olesen ved sin side.

De to kvinder gik efter at vinde, erklærede de, selv om Annemarie Olesen aldrig før havde deltaget i traktorringridning. Det havde veninden til gengæld. For to år siden vandt hun i Skovby.

Traktorringridning i Tandslet samlede i år 22 deltagere i alle aldersklasser, fordelt på 13 traktorer af vidt forskellige størrelser. Yngste deltager var fireårige Johannes Dau, der stille og roligt kørte gennem galgen og tog den ene ring efter den anden på sin lille John Deere traktor.

Han var den mest miljøbevidste af dem alle, for hans legetøjstraktor kørte på el. Omkring de andre stod en kraftig lugt af diesel.