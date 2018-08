For tredje gang er det muligt at gennemføre en halv jernmand til weekendens Alssundman. I år er der også en kortere distance.

Sønderborg: Mere end 230 mænd og kvinder har meldt sig til den tredje udgave af Alssundman, som er arrangeret af Sønderborg Triathlon Klub. Stævnet blev afviklet for første gang i 2016.

- Det ser rigtigt fint ud med end 230 tilmeldinger. Sidste år var der knap 200 deltagere, siger Peter Eberle, der er formand for klubben.

Det er danskere og tyskere, som prøver at gennemføre den halve ironman på 1,9 kilometers svømning med start fra Sønderborg Slot, 90 kilometers cykling fra slottet og ud mod Sydals samt 21,1 kilometers løb i Sønderborg-området. Nogle gennemfører distancen selv, andre er tilmeldt som stafethold, hvor deltagerne deler de tre distancer mellem sig.

- Det er tredje gang for Alssundman, og vi kan se, at det er rygtedes rundt, at der er et fedt stævn i fede omgivelser. På tilmeldingerne kan vi se, at det er mange af de rigtig hurtige triatleter fra Danmark, der kommer, siger Peter Eberle.