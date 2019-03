Mentale landskaber og industriel kunst

- Det har taget lige så lang tid at arbejde med værkerne på iPad som ved almindeligt maleri. Jeg har lagt flere lag ind på værkerne, og det giver en speciel effekt. Jeg har taget fat i ting fra den virkelige verden, alt det som vi omgiver os med, som ved første øjekast ikke interesserer os. Min opgave har været at få det særlige frem i dem, siger Jesper Kristiansen, som på sine værker blandt andet har fanget et nedsat havebord i Bilka, en balkon og sønnens julepynt.

Mellemrummet

Også Iris Fridriksdóttirs kunst bevæger sig i den åndelige verden.

- Jeg interesserer mig for mellemrummet mellem os. Det, vi ikke ser. Der prøver jeg at være, siger hun.

Hun har lavet en dansk hjort i ståltråd med masser af små brikker som fingeraftryk. Små valmuer i porcelæn er sat ind værket, hvor ståltråden spreder sig ud på væggen.

- Det symboliserer, at vi er sammen i verden og stadigvæk individuelle, siger Iris Fridriksdóttir.

Ole Prip Hansen arbejder med olie og pastelkridt. Han har ofte fokus på landskaber og opstillinger. Det kan være et naturhegn på Kær eller en opstilling af en frisk og en vissen solsikke sat sammen med et kranie, et æble på en gren og et æble med en kniv igennem.

- Det handler om liv og død. Jeg blev faktisk lide forskrækket selv, da jeg blev færdig med det. Men på den anden side, så handler det her også om det samme emne, siger Ole Prip Hansen og peger på en kridttegning med en dramatisk solnedgang over Alssund.