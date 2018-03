Mens vi venter på toget

Sønderjylland: Punktligheden på togstrækningen mellem Kolding og Sønderborg/Padborg var et stykke fra målet i februar. Kundepunktligheden endte på 75,3 procent, hvor målet er 82,9. I morgen- og eftermiddagsmyldretiden endte den på henholdsvis 74,6 og 70,6 procent.

- Det var blandt andet en afsporing af et tog på grund af et forkert indstillet sporskifte i Odense, der fik indflydelse på, at punktligheden ikke endte højere. Ud over den hændelse har Banedanmark haft en del udfordringer med signaler og infrastrukturen på strækningen, og det kombineret med nogle forsinkelser på grund af politiets arbejde ved grænsen, gør, at vi ikke ender med en højere kundepunktlighed. Hvis man kigger på den del af togtrafikken, DSB alene har ansvaret for, så endte operatørpunktligheden på 95,4 procent, og det glæder mig, udtaler informationschef i DSB Tony Bispeskov. /EXP