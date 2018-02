Menighedsråd lover at tage borgerne med på råd

Planerne om at bygge sognehus tæt på Rinkenæs Korskirke samlede i onsdags over 150 personer til borgermøde. Her gav flere udtryk for, at de følte sig trynet, og ikke blev lyttet til. Arkivfoto: Timo Battefeld

Et nyt sognehus i Rinkenæs bliver ikke rejst uden, at borgerne får mulighed for at kommentere mulige placeringer. Det lover menighedsrådet nu.

Rinkenæs: Menighedsrådet i Rinkenæs går nu i gang med at nytænke, hvor man kan placere et sognehus i Rinkenæs, og hvordan det kan se ud. Det meddeler menighedsrådet efter, at flere af de fremmødte til et borgermøde onsdag 31. januar kritiserede processen omkring menighedsrådets første forslag: Nemlig et kulsort sognehus lige ved siden af Rinkenæs Korskirke. En placering, som betød, at udsynet til kirken ville forsvinde på en del af hovedvejen gennem Rinkenæs. Det fik hver tredje indbygger i Rinkenæs til at skrive under på en protest og mere end 150 personer til at møde op til et orienterende møde om projektet. - Det er tydeligt, at mange er blevet stødt over projektet. Det tager vi til efterretning. Men vi håber også, at det er lykkedes at komme med information, som ikke har været så tydeligt før, siger Jette Storm, formand for menighedsrådet.

Udfordringer Skiftende menighedsråd har længe ønske sig et sognehus i Rinkenæs. Menighedsrådet ønsker, at det også kan erstatte en slidt toiletbygning og rumme lokaler til de ansatte. Men arealet omkring kirken er begrænset dels af udsigtsfredninger, dels af fredede gravsteder, skånende terræn og præstegården.