Menighedsråd i Ulkebøl vælger at fortsætte

Bente og Tage Lametsch til venstre samlede sammen med blandt andet Jørgen Wittek Møller og Solveig Møller over 900 underskrifter ind for at støtte menigshedsrådet. Deres indsats er en af årsagerne til, at menighedsrådet har besluttet ikke at trække sig. Arkivfoto: Birthe Juul Mathiasen

For to måneder siden meddelte menighedsrådet, at det ville træde tilbage 30. september, hvis samarbejdsproblemer med præsten ikke var løst. Nu har medlemmerne besluttet at fortsætte.

Ulkebøl: Om samarbejdsproblemerne er løst eller ej, vides ikke. Men menighedsrådet ved Ulkebøl Sogn har besluttet at genoptage sit arbejde for sognet i fuldt omfang. Menighedsrådet havde ellers bebudet, at det ville træde tilbage pr. 30 september, såfremt der ikke var fundet en løsning på et dårligt samarbejde med præsten Kirsten Schmidt. Men nu forklarer menighedsrådet i en pressemeddelelse, at det vælger at fortsætte efter en enorm opbakning fra sognet med mere end 900 underskrifter, samt adskillige breve og andre opfordringer, deriblandt fra biskop Marianne Christiansen. Hun arbejder nu på at finde en model for, hvordan menighedsråd og præst fremover kan samarbejde. - Vi vil give hende arbejdsro til at finde en løsning. Derfor vælger vi at fortsætte, og vi genoptager vi alle aktiviteter i fuldt omfang, forklarer Frede Mørch Pedersen. Hermed kommer der igen gang i blandt andet foredrag, onsdagscafeer og Herrehjørnet for sognets mænd.

Et stort bysogn Der bor 5.796 mennesker i Ulkebøl Sogn, heraf er 4.255 medlemmer af Folkekirken. Sidste år blev 49 børn døbt, 46 unge konfirmeret, og 15 par gift. 41 personer fik en kirkelige begravelse.