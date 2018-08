Menighedsråd: Det er os eller præsten

Ifølge Frede Mørch har det stået på i årevis. Allerede før han blev formand for 10 år siden, forsøgte daværende biskop Olav Christian Lindegaard således at mægle mellem parterne. Det samme gjorde Niels Henrik Arendt, indtil Marianne Christiansen tog over.

Han tilføjer, at han intet har at kritisere på Kirsten Schmidts gudstjenester og gejstlige virke. Det handler om den øvrige embedsførelse og samarbejdet med kirkens andre ansatte.

- Hun modarbejder os. Hun når ikke, de ting hun skal. F. eks at give salmenumre i god tid til organisten eller at udstede attester i rette tid til kirkens anden præst, forklarer formanden for menighedsrådet, Frede Mørch Pedersen.

Ulkebøl: Menighedsrådet i Ulkebøl har meddelt Haderslev Stift, at den giver op. Mange års dårligt samarbejde med den kirkebogsførende præst Kirsten Schmidt har slidt på kræfterne, og samtlige ni medlemmer er nu klar til at gå:

Aktiviteter stoppet

I det nyligt udkomne kirkeblad skriver Frede Mørch Pedersen, at han og det øvrige menighedsråd vil trække sig, hvis der ikke senest 20. september er fundet en løsning.

- Så smutter vi alle. Vi orker ikke mere, siger han.

Men I er jo valgt for fire år og kan ikke bare gå?

- Det er rigtigt. Formelt set kan stiftet tvinge os til at blive. Men reelt set får man lov at stoppe. Ingen har jo glæde af, at alt går i stå, mener Frede Mørch Pedersen.

Menighedsrådet i Ulkebøl har de seneste år stået for flere store projektet, såsom renovering af kirkens indgang og anlæggelse af et muslimsk gravafsnit, lige som det har rejst nyt sognehus og taget initiativ til ugentlige sociale aktiviteter. Der kommer 60-70 mænd hver uge i "Herreværelset", mens 50-60 kvinder samles hver onsdag til café.

Aktiviteterne er nu midlertidig lukket.

- Formelt set er et menighedsråd forpligtet til at blive for at tage sig af budget, regnskab og andre "skal"-opgaver. Men ingen kan tvinge dem til at holde gang i aktiviteter, erkender kontorchefen, der forsikrer, at det er stiftet magtpåliggende at holde på "de gode folk i Ulkebøl".

- Nogle gange får menighedsråd den opfattelse, at vi primært tænker på præsterne. Det er ikke rigtigt. Vi tænker først og fremmest på sognets ve og vel, siger han.