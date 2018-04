Mejeriet bliver forsinket og får ekstraregning på millioner

Sønderborg: Til efteråret skulle Sønderborgs nye ungehus Mejeriet stå færdigt på Løngang overfor Sønderborghus.

Men det står nu klart, at kommunen hverken kan holde tidsplanen eller budgettet. Projektet er nemlig løbet ind udfordringer på grund af uforudsete funderings- og forureningsproblemer på byggegrunden.

- Der skal laves en i licitation i starten af maj. Når den er gennemført, kender vi den ekstra pris. Forvaltningen laver derefter en sag til udvalget med den økonomi, det koster at gennemføre byggeriet. Vi ikke forholdt os til, hvordan vi finder de ekstra penge. Nu finder vi ud af, hvad det koster først, siger Nicolai Dupont Heidemann, der er chef for kommunens kulturafdeling.

Kommunens udvalg for kultur, idræt, handel og turisme bliver orienteret om sagen senere på ugen. Ifølge notatet til politikerne har der ikke været mistanke om, at grunden ville kræve ekstra fundering, eller at der var forurenet jord på grunden, da der tidligere har ligget en bygning på grunden. Bygningen blev revet ned for et par år siden, da den var stærkt forfalden. Men en geoteknisk undersøgelse fra Sloth Møller har slået fast, at der både er en del forurening på byggegrunden, samt at der skal foretages ekstra fundering af ungehuset.

- Det er selvfølgelig ærgerligt. Men jeg kan ikke tage en politisk beslutning, der gør det hurtigere, siger Stephan Kleinschmidt (Sl.P.), der er kulturudvalgsformand.