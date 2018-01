Meget dyrere varme på Nordals end i Sønderborg

Energi: Den gennemsnitlige varmepris er næsten dobbelt så høj på Nordals som i Sønderborg ifølge energitilsynets statistik, men varmeprisen er under alle omstændigheder under pres overalt.

- På sigt vil vi ikke have noget imod et samlet kommunalt varmeselskab og varmeforsyning, så vi som boligselskab ikke skal stå for det længere. Vi går stærkt ind for det halmfyrede anlæg og håber, det bliver til noget i 2019 til gavn for vore brugere. Det har været mit mål far starten af for flere år siden at overdrage vore centraler heroppe til et nyt varmeselskab, siger Niels Peder Pedersen.

Det er en kendt sag, varmeforsyningen i det nordalsiske er speciel dyr. Den kommer fra naturgas. Planen er at opføre et halmfyret anlæg til 400 mio. kroner til at levere billigere varme til de nordalsiske forbrugere. Det har DGD - tidligere DONG - klaget over.

En aftager fra varmecentralen i Nordborg betaler i gennemsnit 21.797 kroner om året for et hus på 130 kvadratmeter, mens prisen i Sønderborg er 11.178 kroner og i Gråsten 11.466 kroner årligt. Fjernvarmeselskaberne tager dog statistikken baseret på august tal med et gran salt.

Den gennemsnitlige fjernvarmepris for en husstand på 130 kvadratmeter og et forbrug på 18,1 Megawatttimer svinger i Danmark fra 5600 til 25.100 kroner. Den er i Sønderborg 11.178 kroner, Gråsten 11.466 kroner, Nordborg 21.797 kroner, Langesø 19.542 kroner, Havnbjerg 21.520 kroner, Broager 15.603, kroner, Augustenborg, 12.909 kroner og Østerlund Varme på Nordals 12.858 kroner. Sønderborg Fjernvarme er et eksempel på en generel tendens til, at større fjernvarmeværker med affaldsforbrænding generelt er billigere i drift, men der er dog også undtagelser som Arken i København. Augustenborg Fjernvarme har siden opgørelsen sat prisen cirka 1000 kroner ned, så den er nærmere 12.000 end 13.000 kroner.

Stramninger på vej

Bortfaldet af det statlige grundbeløb til fjernvarmeværker og generelle stramninger på 2,3 mia. kr. på landsplan frem mod 2025 tvinger selskaberne til at hente effektiviserings- og ressourcebesparelser, hvor de kan.

- Heldigvis er Sønderborg ikke ramt så hårdt. Kraftvarmeværket, som vi ejer sammen med Sønderborg kommune, er betalt i 2019. Det kommer forbrugerne til gode. Vi forsøger hele tiden at finde driftsbesparelser og ønsker at fusionere med Gråsten Fjernvarme for at sikre synergieffekter og effektiviseringsfordele. Vi har bygget flis- og geotermianlæg for at sikre en rentabel og grøn energiforsyning, siger direktør i Sønderborg Fjernvarme Erik Wolff.

- Bliver fusionen med Sønderborg ikke gennemført kommer det til at koste hver enkelt forbruger 2500 kroner ekstra om året. Det er netop for at tage højde for det bortfaldne grundbeløb og sikre stordriftsfordele, at vi tog initiativ til fusionen, siger formand i Gråsten Fjernvarme Morten Sommer.

Fusionen er udsat på grund af modstand fra Gråsten Andelsboligforening. Der arbejdes på at gennemføre den i 2018.

- Bortfald af grundbeløbet koster os fire mio. kroner i 2018 og 600.000 kr. i 2019. Det svarer til 3000-4000 kroner per forbruger. Vi skal selvfølgelig finde ud af, hvad vi så gør, siger formand for Augustenborg Fjernvarme Mogens Elmvang, der går i tænkeboks og forelægger resultatet på generalforsamlingen i august.