Medicinske afdelinger i Sønderborg får flere ansatte

Sønderborg: Hver måned bliver omkring 500 patienter indlagt på medicinsk modtagelse på Sønderborg Sygehus. Enkelte bliver udskrevet hurtigt, men de fleste er alvorligt syge og bliver efter en udredning indlagt på en af sygehusets medicinske sengeafsnit.

- Når vi har rigtigt travlt, må vi selvfølgelig prioritere de dårligste patienter først. Der er dage, hvor personalet må gå hjem med dårlig samvittighed over ikke at have haft ordentlig tid til knap så dårlige patienter eller til de pårørende, forklarer Annette Brink, oversygeplejerske for Sygehus Sønderjyllands medicinske afdelinger i Sønderborg og Tønder.

Derfor glæder det hende, at afdelingerne har fået grønt lys til at opnormere med 9,5 fuldtidsstillinger. De vil blive fordelt mellem M42, der er en sengeafdeling for lungepatienter, M14, der behandler patienter med diabetes, hormon- og nyresygdomme, samt AMVA, den medicinske modtagelse.