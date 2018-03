Medaljer til keglespillere

Sønderborg: Kegleklubben Fidelitas har i weekenden deltaget med seks spillere ved de Jydske mesterskaber for Old Girls samt Old Boys i kegling. Stævnet blev afviklet i Esbjerg, og gav to guldmedaljer. Vinderne var Lene D. Jessen som Old Girls samt Niels Skipper som Oldboys. Endvidere opnåede Marita Geinitz sølv i Old Girls. /EXP