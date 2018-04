Med udsigt til et biogasanlæg fra baghave og soveværelse

Familieejendom: Kommunen tromler nabolaget omkring et kommende biogasanlæg i bestræbelserne på at nå sine Project Zero mål, og den miljøgevinst, fortalerne mener at hente, kan koste dyrt i borgernes følelse af afmagt og resignation, mener kvinde i Lambjerg, der får biogasanlæg lige op ad sin baghave.

Hun bøjer sig for overmagten og ser i øjnene, der kommer et biogasanlæg med høje siloer og 60-70 gylletransporter i døgndrift lige ud for hendes baghave. Hun er med adresse på familieejendommen gennem generationer i Lambjerg mærmeste nabo mod øst. Hun kalder biogasanlægget for kommunens prestigeprojekt og mener, det, man vinder i CO2 besparelser, ofres i borgernes velvilje og forståelse. når energiprojekter som det i Glansager tromles ned over borgerne.

Hun har arbejdet i Bruxelles, Vietnam og Bulgarien for EU 35 år. Hun har ofret store summer og megen tid på at sætte de store gamle hus i stand, så det blev hendes stærkt personligt prægede bolig på hendes gamle dage.

- Jeg har et stort internationalt netværk og mange besøgende. De synes da ikke, Sønderborg er et fint og dejligt sted, når de ser, hvad der foregår, siger Kathrine Kaad Jacobsen, der overtog familieejendommen i 1995 og flyttede hjem i 2007 for at nyde sit otium i sit barndomshjem.

Når mit helvede begynder

- Politikerne på Christianborg har besluttet at ændre statstilskuddene til biogasanlæg senest i 2023. Så er de ikke længere rentable. I mellemtiden er der penge i skidtet. Biogas har forgyldt otte fynske kommuner. Med en britisk kapitalfond i spidsen har investorer købt det tidligere Naturgas Fyn, der nu hedder Nature Energy. Målet at er at skabe en international kæmpe inden for biogas. Der er planer om 17 danske anlæg, siger Kathrine Kaad Jacobsen, der mener, biogasanlæg først og fremmest er en god forretning for investorerne, og at miljøhensynet i den sammenhæng er sekundært.

- Jeg er bondedatter vokset op på landet med dyr og natur omkring mig. Her er langt fra gylle nok på Als. Der bliver mindre af det, for der er færre svinebønder. Nu skal omgivelserne og borgerne ofres i kommunens miljøbestræbelser. Få borgere i Lambjerg er for intet at regne mod kommunens energimålsætninger, siger hun.

Hun har i forvejen udsigt til deponiet i Glansager, hvor biogasanlægget skal ligge.

- Jeg kan tydeligt se alle de store affaldsbunker og høre larmen og vibrationerne, når de knuser beton og lignende eller flytter murbrokker og jord. Det kommer direkte ned til mig sammen med støv og anden luftforurening. Det starter tidligt om morgenen og foregår også i weekenden. Et biogasanlæg med transporter og larm kan ikke undgå at have indflydelse på tilværelsen i mit hus. Jeg vil ikke kunne sove i mit soveværelse længere. At anlægget i Glansager bliver gennemført, er jeg ikke et øjeblik i tvivl om, men jeg vil gøre opmærksom på konsekvenserne og kæmper min sag. Ikke fordi jeg et eneste øjeblik tror, det vil ændre noget som helst, men fordi jeg, den dag de tager første spadestik, og mit helvede begynder, vil kunne sige til mig selv: Jeg gjorde hvad jeg kunne, lyder det fra pensionisten i Lambjerg.