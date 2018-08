Med farmor til fiskedag hos Alspigen

Havet ligger lige for enden af St. Rådhusgade. Alligevel er det en stor succes at fylde torvets springvand med levende fisk. Vand- og landkrabber myldrede til Marin Torvedag i Sønderborg.

Sønderborg: Alexander Ranzau snupper en skrubbe. Han har tydeligvis prøvet det før:

- Jeg har fanget torsk og sådan noget. Det er nemt, erklærer han.

Skrubben er "rå" at røre ved, forklarer drengen. Mor i baggrunden tilføjer, at Alexander har været med på fisketure, siden han var to år, og at han allerede som treårig lærte at filetere sild.

Lørdag flokkes børn i stimevis på Rådhustorvet i Sønderborg, hvor folkene bag foreningen Als Stenrev i samarbejde med de ansatte på Blå Flag Center Sønderborg havde fyldt springvandet med Alspigen op med saltvand.

Herefter fulgte rødspætter, skrubber, ål, krabber og sandkutling, foruden 100 kg is og akvariepumper for at hindre, at fiskene pludselig vendte bugen i vejret.

Det var et hit allerede fra begyndelsen. Der var rift om fiskenet og vandkikkerter, og ikke et barn forblev tør i tøjet.

- Det er et fantastisk arrangement. Det er guf for sådan nogle unger at kunne få lov at røre, mente Bodil Møller fra Augustenborg, som sammen med sit toårige barnebarn Gabriel Meier også har været afsted til flere Blå Flag-arrangementer ved stranden.