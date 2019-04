McDonald's i Sønderjylland får en ejer

- Selvom Danmark er et lille land, så er der stadig lokale forskelle. Jeg driver mine restauranter ud fra målsætningen om, at gæsterne altid er i centrum. Jeg bilder mig ind, at jeg efterhånden kender sønderjyderne ret godt, og derfor har gode forudsætninger for at bygge videre på det gode fundament, som Jeppe Seerup har lagt, siger Michael Rolver i en pressemeddelelse.

Efter at have leveret gode resultater i landsdelen gennem restauranterne i Sønderborg og Tønder, har han købt dem i Rødekro og Haderslev af sin franchisetagerkollega Jeppe Seerup. Michael Rolver ser klare fordele i samle de sønderjyske restauranter.

Flere restauranter på vej

Det går i disse år generelt godt for McDonald's i Danmark, som udover at opleve stigning i antallet af daglige gæster også har planer om at ekspandere med yderligere 20 restauranter de kommende år. Netop derfor var Michael Rolver ikke i tvivl, da muligheden bød sig.

- Det er en fornøjelse at være med på den rejse, som McDonald's er på i disse år. Vi hæver både serviceniveauet med digitale bestillingsskærme og bordudbringning og kvalitetsniveauet med vores Homestyleburgere. Danskerne tager godt imod vores nye initiativer, og jeg vil arbejde hårdt for, at McDonald's også i fremtiden bliver sønderjydernes foretrukne fastfood-restaurant, siger Michael Rolver, der også driver Mcdonald's i Nyborg.

Fra restauranten i Nyborg flytter Kasper Christensen med til Haderslev. Han har tidligere været 1. assistent, men får nu ansvaret for restauranten i Haderslev som restaurantchef. Ellers fortsætter personalet som hidtil på de to restauranter under den nye ejer.