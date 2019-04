Sønderborg: Som barn kom syriske Mazen Haj Kassem til Danmark for at bo hos sin far. Som ung vendte han tilbage til sit hjemland og uddannede sig til skuespiller og instruktør. I 2014 vendte han tilbage til Danmark på grund af krigen. Han har siden haft en drøm at indvie danskerne i den syriske kultur.

- Både som barn og voksen oplevede jeg, at danskerne ikke havde nogen idé om, hvad mit hjemland er. Mine venner tænkte kun på krig, når vi snakkede om Syrien. Jeg besluttede mig derfor for at lære danskerne om Syrien og landets kultur ved at gå gennem biografdøren, fortæller Mazen Haj Kassem.

Det er nu andet år i træk, at Syriske Filmdage foregår i Danmark på Mazen Haj Kassems initiativ. Sidste år foregik festivalen i fem byer i Danmark, og i år er det otte byer, der får besøg af filmfestivalen. Festivalen kommer også til Sverige og Norge.

- Det var en stor succes sidste år, og nu udvider vi festivalen til flere byer, fordi vi vil lære folk, hvordan Syrien var før krigen og nu, siger Mazen Haj Kassem.