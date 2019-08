Mathias har et særligt øje for naturen

Mathias Ingemann Holm er ny journalistpraktikant på JydskeVestkystens redaktion i Sønderborg. Han håber, at læserne vil dele deres interesse for naturen med ham.

Sønderborg: Signalkreds, mårhunde og bjørneklo er tre eksempler på invasive arter, som Naturstyrelsen og kommuner landet over slås med at holde nede eller udrydde.

Det er noget, som særligt interesserer JydskeVestkystens nye journalistpraktikant i Sønderborg. Inden han om et halvt år skal videre i sit uddannelsesforløb, håber han at have fortalt læserne om, hvordan de invasive arter trives i Sønderborg.

- Jeg vil gerne skrive om natur og naturbevarelse. Jeg bruger selv meget af min fritid på fisketure og på overnatning i shelter, fortæller Mathias Ingemann Holm.

Også i naturen findes der nyheder at fortælle.

- Jeg gad f. eks godt læse om en lille bille, der findes her og ingen andre steder i Danmark, forklarer han som tænkt eksempel. Han håber, at læserne vil give ham tip om nyheder derude i det grønne.

Mathias Ingemann Holm er 25 år og vokset op i Aarhus, hvor han har arbejdet som kok, også efter han blev optaget på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Han har også prøvet at skulle holde samling på krudtugler i børnehave og skiftet bleer på vuggestuebørn.

- Men det er journalist, jeg hele tiden har ønsket at blive. Det at komme ud at møde mennesker, høre deres historie og forstå, hvordan de opfatter tingene. Det tiltaler mig. Som kok har man måske sjove kolleger, men dagene i køkkenet er ret ens. Det er de ikke på en redaktion, forklarer han.