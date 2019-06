Masser af narko- og spritbilister

Sønderborg: Politiet har igen haft travlt med at opsnuse bilister med euforiserende stoffer og alkohol i blodet. Først var der en, der afslørede sig selv, da han kl.13.52 tirsdag mistede herredømmet over sin bil og kørte i autoværnet på motorvejen lige efter Alssundbroen på den jyske side. Han fik taget en blodprøve. Manden er 42 år og fra lokalområdet.

Kl.14.55 var den gal på Ørstedsgade hvor en fører af en bil - en mand på 29 år fra lokalområdet og en kammerat på 24 år også fra lokalområdet blev taget i påvirket tilstand. De havde desuden henholdsvis 0,2 gram og 1,8 gram hash på sig.

Kl.16.58 stoppes en lokal mand på 36 år i sin bil på Ringgade. Han har 0,6 gram hash på sig.

Kl.01.38 natten til onsdag er den også gal på Ringbakken, hvor en mand fra lokalområdet på 33 år stoppes i sin bil uden førerbevis og i påvirket tilstand. Hans kammerat på 20 år har hele 56,1 gram hash på sig og har desuden overtrådt våbenloven ved at have en for lang dolk og et alumimiumsbat.

Kort tid efter - kl.01.53 natten til onsdag - stopper en politipatrulje en spirituspåvirket bilist i på Søndre Landevej nær Høruphav. Han er 38 år, men ikke fra lokalområdet.