Masser af indbrud i weekenden

ALS: Indbrudstyve har haft nogle travle dage at dømme ud fra hele seks anmeldelser til politiet om uvelkomne gæster. Kl. 06.17 søndag morgen var en vægter fremme ved en alarm på Nøddehegnet i Sønderborg, hvor en terrassedør var brudt op. Vidner hørte knallerter forlade stedet. Der er ikke opgjort, hvad der er stjålet.

06.47 var den gal på Thorsvej, hvor en bryggersdør var sparket ind. Heller ikke her er der endnu opgjort, hvad der er stjålet.

Det er der til gengæld efter et indbrud i weekenden på Stationsvej i Nordborg, hvor der fra et værksted er stjålet værktøj til en samlet værdi af ca. 75.000 kroner. Det drejer sig blandt andet om et svejseapparat, en kompressor, en boremaskine, en motorsav, en buskrydder og en hækklipper.

Et hus på Hortevej i Sønderborg har også haft besøg af ubudne gæster i løbet af weekenden. Her er tyveriet endnu ikke opgjort.

På Kirkevej i Sønderborg var der lige ledes indbrud i weekenden, hvor der er stjålet elektronik i form af et stort 65 tommer tv af mærket LG, en Macbook på 12 tommer, en iPad mini samt et Apple tv. Desuden nogle kontanter.

På Hyldehegnet i Sønderborg har tyve også været på besøg i perioden onsdag til søndag i den forgangne uge. Her mangler politiet også et overblik over de eventuelt stjålne genstande.