SØNDERBORG: 49-årige Martin Skovmand tiltræder 1. marts stillingen som kommunikationschef i Tønder kommune. Han forlod netop denne stilling i Sønderborg for et år siden, da kommunen slet og ret valgte at nedlægge stillingen. Siden har den tidligere studievært på TV Syd og kommunikationsrådgiver været konsulent. Han har erfaring fra store organisationer som Landbrug & Fødevarer og kulturministeriet. Martin Skovmand bor i Sønderborg og vil pendle til sit nye chefjob.

- Jeg glæder mig til atter at forestå det kommunale kommunikationsarbejde. Det er jo det, jeg kan, og som jeg har erfaringer i at trække på og byde på fra tidligere. Tønder kommune lægger vægt på at kommunikere godt og professionelt, og det er helt i tråd med min opfattelse af tingene, siger Martin Skovmand, der er kommet vidt omkring i sin karriere blandt andet som fotomodel, kongelig livgarder og ansat i rejsebranchen.

Han er uddannet journalist fra Danmarks Journalisthøjskole i 1999 og var som uddannet mediemand studievært på Deadline og P1 Debat.

Med tiltrædelsen af stillingen i Sønderborg for fem år siden, vendte han hjem til sin barndomsby, hvor en stor del af hans familie bor. Han har dog været vant til at tilbagelægge en del kilometer i bilen i forbindelse med sit arbejde.

- Der var længere at køre, da jeg var studievært på TV Syd. Afstanden til Tønder er i den sammenhæng yderst overkommelig, siger Martin Skovmand, der har en datter på ti år.

Han har gået i Mågevængets børnehave, Ulkebøl Skole, amtsgymnasiet, handelsskolen og endog sergentskolen, da byen havde den endnu.

- Formidling er mange ting. Det gælder om at udbrede budskaberne på de platforme, hvor det giver mening, siger Martin Skovmand, der har taget udviklingen med, fra man var stjerne med en fast tjans på TV, til at folk nu selv gør sig til kendisser ved at have talrige followers på digitale platforme.

Det er det mediemæssige farvand, en kommunikationschef i dag skal gebærde sig i. Ud over Martin Skovmand består kommunikationsafdelingen i Tønder af to yderligere konsulenter plus det løse.