Sønderborg: Tjekkede du postkassen i morges? Måske har politiet været forbi din bopæl, mens du var væk. Og så skal du være glad for, at det ikke var en indbrudstyv i stedet.

Politikredsen Syd- og Sønderjylland har sendt vogne ud i villakvareter i de mørke aftentider for at dele konvolutter ud i postkasser.

Konvolutterne indeholder et elektronisk fyrfadslys og en pjece om indbrudssikring. Idéen er, at hvis politiet har udvalgt dit hus, så havde tyven gjort det samme.

Sønderborg Kommune er nemlig hårdt plaget af indbrud. Antallet af indbrud i kommunen er steget med 77 procent i 2018 i forhold til 2017, ifølge tal fra Danmarks Statistik.

Politiet forsøger at komme udviklingen til livs ved at sprede viden og lys ud til mørklagte, forladte huse, som er et slaraffenland for indbrudstyve.

Initiativet falder i god jord hos Thomas Møller, som er en af de borgere, der har modtaget et fyrfadslys:

- Jeg byder indsatsen meget velkommen. Vi er endnu ikke blevet ramt af indbrud, men flere på vores vej oplever det til jul og ringridning, siger Thomas Møller.