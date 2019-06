Marina Minde får medhold i klage over afslag på husbåde

Afgørelsen

Et flertal på 6 medlemmer af Planklagenævnet mener, Planloven kun gælder på land og udelukkende kan fraviges i særlige klart definerede tilfælde. Et mindretal på 5 medlemmer finder, kommuner må kunne lokalplanlægge for lystbådehavne, selv om de er placeret i søterritoriet, så længe det pågældene område ligger indenfor havnebassinet. Mindretallet lægger vægt på, det tidligere har været praksis at lokalplanlægge for søterritoriet, og at det ikke fremgår udtrykkeligt af Planloven, den udelukkende finder anvendelse på landarelaer. Flertallet mener ikke, placering af husbåde i Marina Minde er at betragte som byomdannelse i henhold til lokalplanen. Kommunen havde derfor ikke hjemmel til at optage bestemmelser for vandområdet i lokalplanen. Med det mindst tænkelige flertal ophæver Planklagenævnet Sønderborg kommunes afslag på ansøgning om at lægge husbåde til kaj i marinaen. Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Hans Lindum Møller ser afgørelsen som et udtryk for borgernes retssikkerhed og er stolt af, at have statueret et eksempel på, hvor grænsen går for det offentliges ret til indgreb over for borgerne går. Han mener, andre igangsættere i de kystnære område bør afprøve kommunale afgørelser om begrænsning i brug af vandarealer ud over havstokken, for dem har kommunen efter hans mening i henhold til Havplanloven ingen hjemmel til at træffe beslutninger over.