Marianne fik stjerner på Høgebjerg

Få kender Høgebjerg, det højeste punkt på Als. Nu er det blevet et pejlemærke, som det var for Marianne Nehm, da hun kom der hver sommer med spejderne.

Asserballe: Udsigten i godt vejr er formidabel:

- Der ligger Fyn, der er Lysabild, og i klart vejr kan man også se ud over Augustenborg Fjord, peger Marianne Nehm i øst, syd og vest.

Høgebjerg øst for Asserballe er med sine 81 meter over havet det højeste punkt på Als. Det er også et sted med en særlig sønderjyske historie, fortæller Marianne Nehm, som har skrevet om stedet i Alsingergildets nye bog "Pejlemærker - 101 beretninger om alsisk historie og natur skrevet på rigsdansk og alsisk".

Et højdepunkt både i Marianne Nehms barndom og i sønderjyske historie. Det var her, hun som barn hver sommer fik overrakt en ny stjerne for sin spejderindsats, og her, hun med forældre og søskende slog sig ned på udflugter, hvor der var fri leg og kage og saftevand til børnene.

Men det var også her, gode og dårlige nyheder i forbindelse med den første slesvigske krig passerede forbi. Høgebjerg husede i 1800-tallet en 30 meter høj signalmast, der var en del af datidens "internetforbindelse" med 23 master placeret i lige linje mellem Slesvig og København. I klart vejr kunne masterne signalere et telegram til København på 30 minutter.