Maria og Bea vender tilbage til X Factor scenen på fredag

Der var og er delte meninger om de to rappere - men de fleste er enige om, at de har en god portion X Factor, når det kommer til at lave et anderledes og farverigt sceneshow. Om de kan leve op til det på fredag, vil tiden vise, men faktum er, at X Factor finalen på fredag byder på et gensyn med Maria og Bea.

Det bekræfter TV 2s underholdningsredaktør, Dorte Borregaard, på tv2.dk.

- På fredag kan man glæde sig til en stor og festlig finale fuld af overraskelser, og man kan traditionen tro også opleve alle sæsonens live-deltagere i en fælles optræden, siger hun.

Og det omfatter altså også de to rappere fra Sønderjylland, der ellers forlod konkurrencen kort før det femte liveshow. Beslutningen blev taget, fordi Bea Sarockaites far uventet døde af en hjerneblødning dagen før showet.