Mange ledige kan få nyt arbejde på slagteriet i Blans

Danish Crown og Sønderborg Kommune intensiverer nu samarbejdet for at finde folk til de omkring 100 nye stillinger, der kommer på slagteriet på grund af øget salg til Japan.

Sønderborg: Øget salg til Japan betyder, at Danish Crown skal bruge op imod 100 mand mere på slagteriet i Blans til en ny produktionslinje. Derfor har selskabet nu taget kontakt til Sønderborg Kommune for at finde folk til de nye stillinger.

- Der er al mulig grund til at sende varme hilsner til Danish Crown slagteriet i Blans. De har været en god samarbejdspartner i mange år, og nu skal vi sammen finde kvalificerede medarbejdere til de 100 nye stillinger. Vi går i gang med det samme og har en klar forventning om, at vi kan finde jobs til både en del af vores flygtninge og andre ledige på kontanthjælp og dagpenge, siger Jan Prokopek Jensen (S), formand for Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget.

Sønderborg Kommune og Danish Crown i Blans har i forvejen et godt samarbejde, der blandet andet har resulteret i, at over 100 flygtninge og kontanthjælpsmodtagere de senere år har fået arbejde på slagteriet.

Den nye produktionslinje forventes at starte op omkring nytår, men oplæringen af potentielle medarbejdere starter allerede nu. Med udvidelsen vil der være 1.200 ansatte i Blans.