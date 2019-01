Det er ikke gået stille for sig, at det kommunale skraldeudbud skal gå om, fordi vinderbuddet fra forsyningsselskabet selv har vist sig at være fejlberegnet.

I sidste uge stod både de nuværende private leverandører af renovationsopgaven i Sønderborg Kommune samt deres brancheorganisationer frem med kritik af, at Sønderborg Forsynings bestyrelse havde valgt dem selv til at indsamle affald fra marts 2020.

Sønderborg: Det har fået mange læsere til tasterne at bestyrelsen i Sønderborg Forsyning fredag besluttede at annullere sin beslutning om at hjemtage renovationsopgaverne i Sønderborg Kommune, fordi der var fundet en tastefejl på flere millioner i deres eget vinderudbud.

Kritik af betyrelse

Knud Erik Heissel og Meldgaard Miljø undrede sig over, at kommunens bud på opgaven var markant lavere end deres. I Meldgaard Miljøs tilfælde næsten otte millioner kroner eller 30 procent mindre, hvilket fik direktør Henrik Meldgaard til at udtale, at der måtte være noget, der ikke var regnet med.

I første omgang forsvarede bestyrelsen sit valg og udtalte, at tallene passede og flere gange var gennemregnet af både forsyningen selv og ekstern rådgiver. Det forhindrede dog ikke brancheorganisationerne i at søge aktindsigt i buddet.

- Alle undrer sig, at det var muligt at lave det 30 procent billigere end private undtagen kommunen. Og så bagefter være så påståelig og sige, at det skam ikke var noget i vejen med deres bud. Jøsses altså, Henrik Christensen.

Kritikken førte til, at bestyrelsen fik set vinderbuddet efter en ekstra gang. Her blev fundet en tastefejl i millionklassen. Bestyrelsen med formand Tom Hartvig Nielsen lagde sig fladt ned, men ville dog ikke sætte nøjagtigt tal på eller uddybe, hvad der var gået galt. Fejlen førte til, at lod udbuddet gå om.

- Hvad er der i sagen, som ikke tåler dagens lys. At oplyse at der i sagen er tale om en udført menneskelig fejl. Denne udtalelse er en hån over de borgere, som skal være med til at finansiere hele Sonfor A/S daglige drift, Arne Nielson.