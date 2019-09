Mange læsere enige med Søren Huss: Der er for meget snak til koncerter

Sønderborg:

- Jeg fatter ikke, at folk går til koncert uden at høre musikken. Hatten af for Søren Huss. Jeg havde gjort det samme. Folk burde skamme sig!

Sådan skriver en af JydskeVestkystens læsere, Henriette Sonne som reaktion på en artikel JV.dk bragte mandag aften.

Artiklen fortæller, at Søren Huss måtte bede dele af publikum dæmpe sig under sin koncert til Rock i Mølleparken.

At Søren Huss følte, at snakken var for højlydt gjaldt ikke kun ham selv, flere af koncertgæsterne har kommenteret på artiklen, og mener ligesom kunstneren, at der var alt for meget snak.

Nogle føler, at det er gået så meget ud over deres oplevelse, at de har været nødt til at tage hjem.

For eksempel skriver Lene Olsen:

- Det var også helt ekstremt. Gik selv tidligt hjem af samme årsag.

For Dorthe Wiseman er den højlydte snak til fredagens koncert ikke en nyhed, hun har oplevet det flere gange.

- Jeg har mange gange, både til koncert på Sønderborghus og i Mølleparken været enormt irriteret over folks snakken! Hvis musikken ikke er andet end baggrund for folk, så gå da ned på en café eller lignende. De af os, der rent faktisk kommer for at nyde musikken, ville sætte stor pris på det.