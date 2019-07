Sønderborg: Søndag eftermiddag standsede en politipatrulje en mand, der han kørte i bil på Sundgade. Det viste sig, at den 25-årige mand kørte i en bil, der var stjålet - og han havde ikke kørekort. Senere på dagen blev en 34-årig mand standset på Sdr. Landevej, hvor han blev sigtet for narkokørsel - en test viste, at han kan have kørt med cannabis blodet. Så han måtte levere en blodprøve, der senere vil slå fast, om han har har kørt narkokørsel.