En 42-årig mand er sigtet for med vold at have tvunget sin penis ind i munden på en kvinde i Sønderborg. Arkivfoto: Claus Thorsted

En 42-årig mand er mandag eftermiddag i et grundlovsforhør ved Retten i Sønderborg fængslet i to uger. Han er sigtet for et seksuelt overgreb mod en kvinde i en lejlighed i midtbyen.

Sidst på eftermiddagen mandag blev en lille spinkel mand på 42 år ført ind i Retten i Sønderborg. Han er sigtet for et seksuelt overgreb mod en kvinde i en lejlighed tæt på Sønderborg centrum. Han var iført Syd- & Sønderjyllands Politis specielle tynde blå dragter, for hans eget tøj er sikret af politiet for eventuelle tekniske beviser. Manden blev anholdt klokken seks mandag morgen, og det seksuelle overgreb skulle være sket i minutterne umiddelbart før anholdelsen. Det kom frem, da anklager Tine Pedersen læste sigtelsen op ved grundlovsforhøret mandag, hvor manden først på aftenen blev varetægtsfængslet i to uger - præcis som anklageren havde krævet. Fængslingen blev ikke kæret til Vestre Landsret. Mandens forsvarer, Erik Schøt-Bæk, kunne svare på, hvordan manden forholder sig til sigtelsen. - Han nægter, sagde han. Anklageren læste sigtelsen op, og ifølge Syd- & Sønderjyllands Politi har den 42-årige mand taget halsgreb på kvinden, hvorefter han har skubbet hende bagover. Derefter har han, ifølge politiet, sat sig på kvindens bryst og tvunget sin penis ind i munden på hende, hvorefter han har bevæget sit underliv frem og tilbage.

Dørene blev lukket Efter sigtelsen var læst op, begærede anklageren dørene lukket. Det skulle ske for ikke at skade efterforskningen. Anklageren kunne oplyse, at Syd- & Sønderjyllands Politi ikke kunne afvise, at der var andre vidner til stede, som skulle afhøres. De skulle ikke læse i medierne om, hvad den sigtede forklarede i grundlovsforhøret. Samtidig var det på tidspunktet for retsmødet en kun 12 timer gammel sag, hvor efterforskningen stadig var i den indledende fase. Så på den baggrund lukkede dommer Mette Hartmann Andresen dørene. I den åbne del af retsmødet kom det ikke frem, om kvinden og manden danner par, eller om de på anden måde har kendt hinanden i forvejen.