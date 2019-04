Mand reddet op af vandet ved lystbådehavn

Sønderborg: Lørdag aften trådte et vidne til og var med til at sikre, at en mand blev reddet op af vandet efter et uheld ved lystbådehavnen på Marina Allé i Sønderborg. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Vidnet fik fat i mandens arm, efter han var faldet i vandet. Vidnet befandt sig på en bådebro, mens han holdt fast i den nødstedte mand ind til en politipatrulje nåede frem.

Betjentene fik hevet manden op af vandet.

Manden var ret kold efter turen i vandet, og han blev kørt på sygehuset for at blive varmet op, men han er ellers sluppet uskadt fra den farlige situation.