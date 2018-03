Mand rammer kvinde med flaske

Sønderborg: Tidligt lørdag morgen måtte politiet træde til, da der opstod ballade på Rådhustorvet i Sønderborg.

Problemet var en 35-årig mand, der kastede en tom flaske i ryggen på en 37-årig kvinde.

Det vil manden nu blive sigtet for, og han vil også blive sigtet for at have overtrådt et tilhold, som han havde over for den 37-årige kvinde.