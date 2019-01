Mand mooner mod betjente

Sønderborg: Politiet havde en forholdsvis travl fredag nat i centrum af Sønderborg, og nogle betjente måtte stå model til en hændelse, som de sikkert helst ville have været foruden.

I Lille Rådhusgade mente en 30-årig mand fra Sønderborg, at han lige vil vise politiet sin bare røv, og derfor moonede han over for nogle betjente. Den 30-årige kan nu se frem til en bøde.

Den var også gal i Store Rådhusgade i Sønderborg fredag nat. En mand fra Kolding var tilsyneladende ikke helt tilfreds med en dørmand, som han begyndte at skubbe til. Manden blev bortvist. På et diskotek i Store Rådhusgade blev der også gået til den. Her fik en 25-årig mand tildelt flere slag, og politiet har endnu ikke opsporet gerningsmanden.