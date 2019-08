Sønderborg: Søndag aften havde en 42-årig mand usædvanligt travlt, da han kørte over Alssundbroen. I hvert fald målte Syd- & Sønderjyllands Politi bilens hastighed til 131 kilometer i timen, hvor hastighedsgrænsen er 80 kilometer i timen. Det betyder, at manden får en betinget frakendelse af førerretten. Han mister altså sit kørekort, hvis han ikke indenfor typisk et halvt års tid består både en ny teoriprøve og køreprøve.