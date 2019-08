Mand løsladt i voldtægtssag fra campingplads

Sønderborg: Mandag 15. juli blev en ung kvinde udsat for et voldtægtsforsøg på en campingplads på Als. Sådan lyder anmeldelsen, og sagen efterforskes da også som et voldtægtsforsøg. Den unge kvindes eller piges alder er ikke oplyst af Syd- & Sønderjyllands Politi, og en 34-årig mand, der 19. juli blev varetægtsfængslet i fire uger er nu løsladt. Politiet mener ikke, at deres sag mod manden er stærk nok til at kunne opretholde varetægtsfængslingen.

JydskeVestkysten har fået oplysninger om, at manden er løsladt allerede tirsdag 30. juli, og at årsagen skulle være, at manden har et stærkt alibi.

- Jeg kan bekræfte, at manden er løsladt. Men jeg har ingen kommentarer til hvorfor han er løsladt, og han er stadig sigtet i sagen, siger vicepolitikommissær Jacob Ulvedal Andersen, der er chef for efterforskning i afdelingen for personfarlig kriminalitet ved Syd- & Sønderjyllands Politi.