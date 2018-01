Mand lå inde med store mængder børneporno

Sønderborg: Han måtte vente på en bænk udenfor retslokale tre i Retten i Sønderborg. En anden retssag trak ud.

I næsten en time ventede den 45-årige mand denne mandag formiddag på at komme ind og få sin dom. Men det kom ikke til at ske. Han er sigtet for - og inden længe nu vil blive tiltalt for - at have mere end 27.000 fotos og film med børneporno på sin computer hjemme og på sit arbejde.

Manden arbejder med it, så på den måde var han på hjemmebane. Han ville gerne erkende besiddelse af det omfattende børnepornografiske materiale, men han kunne ikke erkendte bevidst at have udbredt, altså distribueret og sendt tre film med børneporno videre på sin profil på datingsitet Scor.dk.

Så dommer Kim Grunnet udsatte sagen. Der var ellers lagt op til en hurtigt afgørelse i en tilståelsessag, men det er især den del med at sende film videre, der koster i strafferetten. Da han ikke kunne erkende den del, vil den 45-årige mand fra Sønderborg senere komme for en domsmandsret.

- Jeg har ikke udbredt dem. Jeg ved, der var en del billeder og film. Det har jeg fundet på nettet forskellige steder. Men jeg har ikke delt noget. Heller ikke på Scor.dk, det er muligt, der er endt de tre film på min profil, fordi jeg har klikket rundt. Men det er ikke noget, jeg har gjort bevidst, sagde manden i retten.