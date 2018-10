En 43-årig mand fra Århus-området skal tirsdag i næste uge for Retten i Aarhus, hvor politiet vil have ham dømt for lampekuppet på Sønderborg Rådhus i december 2017.

Sønderborg Kommune har endnu ikke fået de skærme tilbage, men det vil sandsynligvis ske, når retssagen er slut - og hvis den 43-årige mand bliver dømt. Hvor de lamper eventuelt kan bruges er endnu uafklaret, for der er ikke nok lamper til at fylde lysekronerne hverken i selve rådhussalen eller i hallen ude foran.

I sommer blev en 43-årig mand fra Aarhus anholdt, sigtet og varetægtsfængslet for det spektakulære kup, og nu på næste tirsdag skal han i Retten i Aarhus. Her er han tiltalt for tyveri af særlig grov beskaffenhed - og subsidiært - altså hvis retten ikke vil dømme ham for tyveriet, så er han også tiltalt for hæleri af særlig grov beskaffenhed. Da han blev anholdt af betjente fra Østjyllands Politi i sit hjem i Aarhus, var han i besiddelse af flere af lampeskærmene. Cirka en tredjedel.

Sønderborg: To gange fra lillejuleaften til tredje juledag brød to mænd ind på Sønderborg Rådhus, hvor de stjal 22 unikke PH-lamper til en stor lysekrone og en bordlampe. Lamper, den verdensberømte danske designer Poul Henningsen lavede og leverede specielt til det nye rådhus i 1938.

Dusør på 50.000 kroner

Kort tid efter det spektakulære kup, som der vil komme detaljer frem om i Retten i Aarhus, udlovede Sønderborg Kommunes Kunstfond en dusør på 25.000 kroner for oplysninger, der ville føre til opklaring af sagen - eller føre til, at lamperne ville blive leveret tilbage hos en advokat i Sønderborg. Dusøren blev senere fordoblet af Venstres politiske ordfører til 50.000 kroner. Men lige lidt hjalp det. Lamperne kom aldrig tilbage.

På et tidspunkt viste det sig, at der muligvis lå tilsvarende lamper gemt på et loft på Hærens Sergentskole i Varde. Lamper, der tidligere lyste Parolesalen på den tidligere sergentskole i Sønderborg op. Men chefen på skolen og kasernen i Varde ville ikke lade lamperne vende tilbage til Sønderborg. Selv om sergentskolen i Varde ikke umiddelbart havde fundet en anvendelse for lamperne.

Det var gammeldags politiarbejde og samarbejde mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og Østjyllands Politi, der først til anholdelsen af den 43-årige mand. Ved anholdelsen blev der også fundet en CS-gasspray i mandens kolonihavehus i Aarhus, ligesom der i et skab i et omklædningsrum i Aarhus som han havde adgang til blev fundet næsten 18 gram hash og et andet sted seks gram hash og et mindre mængde kokain. Det er han også tiltalt for. Ligesom han er tiltalt efter lov om dopingmidler, fordi politiet mener, han også blev fundet i besiddelse af 164 enheder anabole steroider, 76 enheder testosteron og 55 enheder væksthormon.