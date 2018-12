Mand kom hjem - tyven løb væk

Sønderborg: Det er juletid, og december er altid en måned med usædvanligt mange indbrud - især i Sønderborg by. Sådan har det også været de seneste dage. En husejer kom sent torsdag eftermiddag hjem, mens en tyv var inde i huset. Tyven blev forskrækket og stak af i løb. Der er intet signalement af tyven.

Der har også været indbrud i to lejligheder på Sundquistsgade, hvor døre er brudt op. I den ene lejlighed er der stjålet en iPhone, smykker og en Sono-højttaler, men der ikke er stjålet noget i den anden. Torsdag fra klokken 12 til 23.30 er tyven kommet ind igennem et vindue i en ejendom på Nr. Havnegade, hvor der er stjålet to Macbook Air - en på 11 og en på 13 tommer.

Der har også været flere forsøg på indbrud i villaer andre steder som på Damhaven og Alsgade. Oplysninger i sagerne til Syd- & Sønderjyllands Politi på telefon 114.