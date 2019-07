Den 33-årige fører af flugtbilen, som torsdag sårede to betjente og kørte ind i to bygninger i Sønderborg, er indlagt på sygehuset i Aabenraa. Retten har fængslet ham i 24 timer, hvorefter han skal for en dommer igen.

Bilen blev først set køre fra Sønderborg mod landsbyen Skovby på Sydals ved middagstid torsdag. I Skovby lykkedes det en politibil og en civil politibil at standse bilen. Hyundai'en var stjålet med påsat trailer og haveaffald, så politiet kunne så at sige følge sporene.

Sønderborg: Selv om den sigtede 33-årige mand fra Aabenraa ikke var til stede, da der fredag middag var grundlovsforhør, var der ikke så meget tvivl hos dommeren om hans skyld i en biljagt torsdag bag rattet i en stjålet sølvgrå Hyundai Santa Fe. Dommeren varetægtsfængslede manden i 24 timer, og det bliver så primært under opsyn af betjente på sygehuset i Aabenraa, hvor han ligger til observation for hjernerystelse.

Turen sluttede brat

I Skovby forsøgte begge betjente at få fører og en 30-årige passager fra lokalområdet ud af bilen. Pludselig mærkede de et ryk i bilen, som begyndte at køre, mens betjentene blev slæbt med omkring 15 meter. De måtte give slip da bilen kørte 20-30 km i timen og pådrog sig ved faldet hudafskrabninger og knubs.

Herefter kørte flugtbilen videre, men blev igen spottet torsdag aften i et villaområde i Ulkebøl lidt udenfor Sønderborg. Her begyndte endnu en biljagt med hastigheder på op mod 120 km i timen gennem byzone og beboelse. Et hold knallertkører var nær blevet ramt, mens flugtbilen på sin tur rundt i området også kørte ind i en carport, så muren fik revner.

Turen endte dog brat i Arnkilgade, hvor bilen ramte en anden parkeret bil og kørte ind i en bygning. Politibilerne havde også fået flere buler under biljagten.

Der venter nu den 33-årige fører endnu et grundlovsforhør i løbet af weekenden, hvor sigtelserne er flere, men mest alvorligt for at have bragt andres liv og førlighed i fare herunder skærpende omstændigheder med de to betjente.