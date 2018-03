Mand anholdt for cigaretcup

Sydals: Sent lørdag aften kort før midnat kørte en politipatrulje med blå blink mod Sønderby Strand Camping. Her havde der kort forinden været indbrud, hvor der blev stjålet 179 pakker cigaretter. Altså næsten 18 kartoner. På vej mod campingpladsen mødte patruljen en modkørende bil, der kørte i højt tempo. Politibilen vendte og kørte efter bilen med to mænd i. Den blev standset, Men der var ingen cigaretter eller andet i bilen. Føreren var en 18-årig mand fra Nordals, og han er mistænkt for narkokørsel.

- Men da patruljen satte efter bilen, lagde de mærke til, at der lå en sæk i vejkanten. Den havde de ikke tid til i første omgang at undersøge nærmere. Men det skete senere, og det viste sig, at den var fyldt med cigaretter. Den unge mand erkendte, at han havde stjålet dem på campingpladsen, fortæller vagtchef Torben Møller, Syd- & Sønderjyllands Politi.

Kammeraten, en 22-årig mand fra Sønderborg, kender politiet, og han vil også blive sigtet for indbrudstyveriet.