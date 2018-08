Maleri er sporet til ældre mand i Tønder

Sønderborg: Museet på Sønderborg Sygehus er kommet et skridt nærmere opklaringen af, hvem der engang har skænket et stort, religiøst maleri til sygehuset.

Det viser sig at være en mand fra Tønder.

For da en af sygehusets ansatte, Tage Wolf, læste en artikel om maleriet i JydskeVestkysten 1. august, kunne han huske, at han en gang i 80-erne har hentet maleriet hos en mand i Tønder.

- Manden havde skrevet til sygehusdirektøren, at han gerne ville skænke sygehuset et stort maleri. Han skulle flytte på plejehjem, hvor der ikke var plads til det, fortæller Tage Wolf.

Tage Wolf var dengang formand for sygehusets kunstfond og fik derfor til opgave at køre til Tønder for at vurdere, om det store billede var egnet til at hænge op i Sønderborg.