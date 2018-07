Maleri er et mysterium

Sønderborg: "Skænket af en tilfreds patient", står der på bagsiden af et stort maleri, der i mange år har hængt forskellige steder på Sønderborg Sygehus.

Senest har det hængt på gangen ved palliativt afsnit, indtil det blev flyttet til sygehusets museum.

Formanden for museet, Bent Jensen, efterlyser nu hjælp til at opklare, hvem der engang skænkede maleriet.

- Vi ved kun, at det er en patient. Han eller hun må have været meget tilfreds og også haft visse økonomiske midler, for det er et stort maleri, konstaterer Bent Jensen.

Maleriet er lavet af den engelske kunstner Walter Herbert Roe og er en efterligning af Eugene Burnands motiv "L'Invitation au Festin" over Jesu lignelse om den store nadver.

- Men hvem har skænket det, hvornår og hvorfor, spørger Bent Jensen og tilføjer så:

- I princippet kunne det være skænket af kunstneren selv. Men mig bekendt har han aldrig været indlagt på Sønderborg Sygehus.

Walter Herbert Roe, som levede fra 1860-1961, har dog formentlig opholdt sig i Danmark gennem længere tid. I hvert fald har han malet flere portrætter af professorer ved Københavns Universitet i 1930erne.

Museets frivillige mener, at maleriet kan være skænket Sønderborg Sygehus engang i 1960-erne.

Hvis man ved mere, kan man kontakte Bent Jensen på tlf. 5250 9900.