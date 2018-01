Makaber mordsag fra Kværs er med i tv-serie

Da Anita Larsen tidligere havde forladt sit hjem i Lysabild i op til flere uger, hvor hun færdedes i drukmiljøer, blev hendes forsvunden i første omgang ikke taget alvorligt. Hun var sidst set i en skurvogn for misbrugere i Sønderborg tre dage før drabet. Samme dag havde hun hævet 1.000 kr. i en pengeautomat. Dagen efter havde hun ringet til sin bank for at få overført 4.000 kr. til den 36-åriges konto. Politiet talte løbende med manden, der blev afhørt, uden man kom en opklaring nærmere. Han fortalte politiet, at hun havde overnattet hos ham, men forsvandt den 2. august. Anita Larsen havde lånt 4.000 kr. af ham. Derfor blev penge overført til hans konto.

JydskeVestkysten skrev dengang meget om først kvindens forsvinden og siden om den makabre mordsag med en dengang 36-årig mand, der boede i aftægtshuset. Manden blev ved et nævningeting i Vestre Landsret idømt 12 års fængsel for mordet og for at have behandlet liget usømmeligt. Han bed brystvorterne af liget, hvorefter han bandt tre fliser til liget og smed det i en mergelgrav ved siden af aftægtshuset.

Rejseholdet

Sønderborg politi kom ikke videre i sagen, men den 5. januar 2003 fik det lokale politi assistance af Rigspolitiets rejsehold med lederen Kurt Kragh i spidsen. Få dage senere blev Anita Larsens lig fundet på bunden af mergelgraven.

- Set i bagspejlet kan jeg godt bebrejde mig selv, at vi ikke tidligere indledte en drabsefterforskning, sagde daværende kriminalinspektør Peder Pedersen.

Når det gik så lang tid skyldes det, at Anita Larsen var kendt for med mellemrum for at forsvinde en tid og så dukke og igen. Desuden fortalte flere personer til politiet, at de havde set hende rundt omkring i landet. Det viste sig, at en søster ligner Anita Larsen rigtig meget.

Morderen forklarede i retten, at han var landbrugsmedhjælper og gik i byen i Sønderborg hver anden weekend. Han havde mødt Anita Larsen på et værtshus den 1. august. Efter drukturen i Sønderborg kørte de til Kværs hen på morgenstunden. Hun var gået på toilettet, mens han gik ind i soveværelset. Her stødte han ind i sengen og hendes taske røg på gulvet. Ud af tasken faldt nogle piller, som han ville samle op. Det blev Anita Larsen sur over.