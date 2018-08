Maibom tager Æresprisen i Revyernes Revy

- Det er selvfølgelig en meget stor ære at få netop den pris også, siger Leif Maibom. Det er faktisk Dirch Passer, der fik idéen til Revyernes Revy, som Skuespillerforeningen af 1879 står bag. Det er - foruden at være revyens festaften med de mange priser - også et velgørende arrangement, der holdes i Cirkusrevyens telt. Pengene fra Revyernes Revy går til de lejligheder, Skuespillerforeningen har ved Bispebjerg, hvor medlemmer kan bo til en rimelig pris.

Det har Leif Maibom, der i fire årtier har forvandlet en lokal amatørrevy til en topprofessionel revy, som i mange år har hørt til de allerstørste i Danmark. Maibom har både været årets skuespiller og tekstforfatter - ligesom han har modtaget en lang række at større og mindre priser. Men han er ikke immun overfor den slags. Det glæder ham stadig at blive anerkendt.

Jeg er utrolig glad for, at andre mener, at jeg er det værd - eller det, jeg har lavet er den pris værd.

Pris på Johnna

Æresprisen har været uddelt siden 1986, og den gives kun til de allerstørste i branchen, og Leif Maibom kommer i selskab med folk som Ulf Pilgaard, Marguerite Viby, Lisbet Dahl, Ove Sprogøe og Grethe Sønck.

Fredag kunne han fejre en anden stor præstation - nemlig 40 år under - ikke samme - men så da fælles tag med sin hustru Johnna Maibom. Som han igennem alle årene også har kørt et tæt kunstnerisk og forretningsmæssigt parløb med. Det er næsten også en pris værd. Leif Maibom sætter i hvert fald meget stor pris på sin Johnna. Hun var en stor del af hans takketale ved Revyernes Revy:

- Bag enhver mand står der en kvinde og tænker: Flyt dig. Det har Johnna sikkert også tænkt, hver gang jeg stod forrest ved buffeten. Men ellers skal du have tak for, at du fra dag et, har bakket mig 200 % op.Da jeg i et anfald af for meget rødvin og for lidt hjerne sagde: "Jeg vil gerne stoppe som lærer", sagde du: "Gør det. Det skal nok gå. Ellers sælger vi huset, bilen og min cykel." Kærligt sagt af en kvinde, der aldrig har haft ambitioner om at deltage i Tour de France. Men Tak for støtten, Johnna.