Nordborg: Gnags, Magtens Korridorer, Michael Falch, Kato og Zookeepers er føjet til et allerede stærkt program for Nord-Als Musikfestival 2019. Billetsalget er i fuld gang til festivalen, der afvikles 7.-8. juni 2019.

- Endnu engang er det navne fra den absolutte øverste hylde, vi med glæde kan præsentere til den 39. udgave af Nord-Als Musikfestival, fortæller festivalformand Karsten Fibiger om de seneste tilføjelser til musikprogrammet.

Publikum kan blandt andet glæde sig til Gnags. Når de går på scenen, er det altid med en enorm energiudladning til følge, ført an af den karismatiske Peter A.G. En anden stensikker energiudladning kan man forvente fra Magtens Korridorer, med hits som Nordhavn Station, Lorteparforhold og Picnic På Kastellet.

Michael Falch var i 2018 på omfattende turné med sit orkester. På Nord-Als Musikfestival 2019 kan man opleve den erfarne musiker solo.

I en lidt anden boldgade finder man KATO og Zookeepers. Den prisvindende KATO har lang erfaring bag mixerpulten og har samarbejdet med nogle af de største stjerner i verden. Gang i festen bliver der også, når Zookeepers indtager scenen. Med deres futuriske og popinspirerede univers.

Lars Lilholt Band, The Minds of 99, Saveus, Johnny Madsen, Ude af kontrol, Laura Mo, The Grenadines, ANYA og Alexander Oscar kommer også til Nord-Als Musikfestival 2019.

Billetsalget til årets festival er i fuld gang. Der vil løbende blive offentliggjort flere navne til programmet. Man kan følge med på www.musikfestival.dk og på Nord-Als Musikfestivals Facebookside.