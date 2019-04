Magisk ikon er centrum for Dea Enna-udstilling

Rinkenæs: Magien omkring nationalklenodiet solvognen, som blev fundet i Trundholm Mose på Nordsjælland i 1902, har inspireret kunstner Dea Enna til årets påskeudstilling.

- For mig er solvognen et magisk ikon, som ikke skal forklares. Den skal stå med sin magi. Det skal ikke pensles ud. Jeg har prøvet at genfortolke solvognen og har hentet den ud af museet, siger Dea Enna.

Hun har brugt lang tid på at male solvognen korrekt.

- Solvognen er et symbol på det, vi alle elsker, solen. For mig er solvognen et symbol på tiden. Solen er for mig tid, og tid er for mig lys - altså solen, siger Dea Enna.

Hele hendes liv har oliemalerierne været en kamp for hende. De skulle være perfekte. Det var først som 70-årig, at Dea Enna kunne smide lænkerne og føle en stor glæde ved oliemalerierne, som hun dog stadig stræber efter skal være perfekte. Ofte har inspirationen været naturen, himlen og rummet. Også denne gang er der elementer af himlen i oliemalerierne.

- Malerierne er teknik og farver. Jeg prøver mig ikke frem. Jeg venter til jeg kan se det for mig. Jeg har kæmpet en kamp for at male solvognen i et kosmos, siger Dea Enna.