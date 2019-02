Sønderborg: I løbet af lørdagen er et skib af de noget usædvanlige kommet til Sønderborg. Det ligger for anker nord for Alssundbroen og ligner mest af alt en borg med sin flade konstruktion og fire skorstene.

Det er en såkaldt Jackup rig, der for eksempel bruges til havnebygger og havmøllefundamenter. Den er fra firmaet Per Aarsleff A/S. Ifølge JydskeVestkystens oplysninger har skibet været i gang med nogle geotekniske undersøgelser ud for Fynshav.