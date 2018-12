Mænd skød med haglgevær i fuldskab

En 34-årig mand blev frifundet, mens en 55-årig mand blev idømt et års fængsel for at have et haglgevær stående i sit garderobeskab. Under et drukgilde havde flere i selskabet skudt rundt med geværet fra en terrasse ved Broager.

Sønderborg: Det var en rodet affære i Retten i Sønderborg, da to mænd i juni 2017 blev frifundet for at overtræde våbenloven under særligt skærpende omstændigheder. Helt tilbage til 14. august 2016 drak de to mænd på nu 34 og 55 år tæt i en lejlighed i Broager. På et tidspunkt blev der skudt med skarpt ved Vemmingbund og Broager. En politipatrulje blev sendt til området, og det endte med, at betjente sparkede en dør ind til den midaldrende mand, der lagde lejlighed til drikkelaget.

Den 55-årige mand blev i Vestre Landsret onsdag idømt et års fængsel i samme sag, som Anklagemyndigheden havde anket. De seks måneder blev gjort betinget - og dem skal han altså ikke afsone, hvis han holder sig fra kriminalitet det næste år. Den 34-årige mand blev frifundet, og dermed stadfæstede landsretten byrettens dom. Han er tidligere i efteråret 2018 dømt i en sag, hvor han på gader i Sønderborg truede fem mænd med et oversavet jagtgevær. Det skete også i en blandingsrus af piller og alkohol. Her blev manden idømt to år og fire måneders fængsel. Sagen i landsretten var ikke mindre rodet.

Den 55-årige kunne huske ligeså meget i landsretten som i byretten: Stort set ingenting.

- Vi var jo hønefulde, og det er længe siden. Jeg kan ikke huske noget, jeg bliver sgu ikke yngre, sagde manden.

- Jeg har ikke en skid forstand på våben, og det interesserer mig slet ikke, sagde han.