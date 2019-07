Mænd sigtet for narko- og spritkørsel

Sønderborg: Tirsdag aften blev en 22-årig mand standset af en politipatrulje på Ørstedsgade. Manden kørte på knallert, som han ikke havde kørekort til. Han havde ikke styrthjelm på, og der sad en passager bagpå, som knallerten ikke er godkendt til. Manden er også mistænkt for at have kørt med narko i blodet. Han måtte levere en blodprøve. Få timer tidligere var en anden mand på knallert, en herre på 44 år, blevet sigtet for spirituskørsel på Vølundsgade.

Natten til onsdag var det en kvinde på 29 år, der på Kærvej blev standset. Hun ville ikke testes for narkokørsel, så hun måtte også levere en blodprøve, der senere vil slå fast, om hun har gjort sig skyldig i narkokørsel.